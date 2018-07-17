رئيس الزمالك السابق: انتظرت من أبو ريدة قيادة الجبلاية لتطوير منظومة الكرة

قال رئيس نادي الزمالك السابق الدكتور كمال درويش، إن المنتخب الوطني لم يقدم مستواه المعهود والحقيقي فى كأس العالم بروسيا 2018، منوها أن هناك بعض اللاعبين انخفض مستواهم بشكل واضح وملحوظ، خلال مباريات الفراعنة بمونديال روسيا بالدور التمهيدي.

وأضاف "درويش" خلال لقائه في برنامج "اكسترا تايم" مع الإعلامي إسلام الشاطر المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنه كان ينتظر المزيد من رئيس اتحاد الكرة المهندس هانى أبو ريدة في قيادة الجبلاية من تطوير منظومة كرة القدم.

وأوضح أن منتخب كرواتيا قدم أداء بطوليا في كأس العالم بروسيا على الرغم من خسارته اللقب أمام المنتخب الفرنسي، مشيرا إلى أن المغرب خسرت حق تنظيم مونديال 2026 بسبب قوة المنافس الأمريكي.