الفنّان حسن الدهماني يفتتح تظاهرة "جسور" والفنّان نورالدّين الباجي يقدم عرضا بالسجن المدني بالمنستير

تنطلق اليوم الثلاثاء تظاهرة "جسور" التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير بعرض موسيقي للفنّان حسن الدهماني بمدينة منزل نور، وتتواصل إلى غاية 14 أوت المقبل في 10 فضاءات مختلفة، تجسيدا لمبدأ الحق في الثقافة ولثقافة القرب والخروج بالعمل الثقافي من الفضاءات المغلقة إلى الساحات العامة والأرياف وفق ما أفاد وات محمّد قلديش نائب المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير.





ويقدم الفنّان شريف علوي في سهرة الأحد 22 جويلية الجاري عرضا في منطقة سيدي الفاضلين بمعتمدية طبلبة في حين تقدم الفنّانة سمية الحثروبي في سهرة الإثنين 23 جويلية عرضا موسيقيا في منطقة سيدي بوعثمان بمعتمدية الوردانين.





وتحتضن دار الثقافة بالوردانين في سهرة الأربعاء 25 جويلية الجاري عرض الشطحة للفنّان عبد الودود بوزقرو، وتستضيف منطقة المزاوغة يوم الخميس 26 جويلية عرضا للفنّان بلقاسم بوقنة، اما منطقة عميرة حاتم بمعتمدية بني حسّان فتستضيف يوم الأحد 29 جويلية عرضا للفنّان سفيان سفطة.





ويقدم الفنّان نور الديّن الباجي يوم الإثنين 30 جويلية الجاري عرضا بالسجن المدني بالمنستير في حين يكون الجمهور في سهرة الثلاثاء 31 جويلية بعميرة التوازرة بمعتمدية المكنين على موعد مع عرض للفنّانة وردة الغضبان.





وتتواصل عروض "جسور" خلال شهر أوت 2018 في شاطئ الديماس بالبقالطة مع سهرة أولى تنطلق يوم الإثنين 6 أوت بعرض مسرحية "الدنيا مع الواقف" وسهرة ثانية يوم 7 أوت مع عرض موسيقي 100 في المائة تونسي لأولاد الجويني قبل أن تختتم التظاهرة يوم 14 أوت 2018 بعرض للفنّان عبد الوهاب الحناشي بزاوية قنطش بمعتمدية جمال بولاية المنستير.





وتنطلق جميع هذه العروض على الساعة العاشرة ليلا باستثناء عرض السجن المدني الذي يبدأ على الساعة الثانية بعد الزوال.