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مهرجان "ليالي سليمان" من 20 جويلية إلى 3 أوت 2018

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:48 ص
مهرجان ليالي سليمان من 20 جويلية إلى 3 أوت 2018
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محمد وليد الجموسي
 
 
 
تنظم المندوبية الجهوية بنابل من 20 جويلية إلى 3 أوت 2018 مهرجان "ليالي سليمان"، الذي يتضمن تسعة عروض فنية متنوعة موزعة على أربعة فضاءات وهي المنتزه البلدي ومسرح الهواء الطلق والملعب البلدي وشاطئ سليمان.

وتنطلق فعاليات المهرجان بتقديم عرض بصفة مجانية بعنوان "ولادة"، وإلى جانب العرض الافتتاحي يوفر المهرجان ثلاثة عروض أخرى مجانية وهي "ماجيك شو" و"سهرة الضحك" وعرض "فؤاد بالشيخ".

وسيكون رواد المهرجان في السهرة الثانية للمهرجان يوم 22 جويلية مع عرض "الزيارة" لسامي اللجمي ويلتقي مساء 24 جويلية مع الفنان "نور شيبة" ويقدم عرض "أ.آل.أ" يوم 30 جويلية، ويفسح المجال يوم 1 أوت للفن الرابع مع مسرحية "ملا عيلة" للصادق حلواس.

وباستثناء العروض المجانية تتراوح أسعار تذاكر دخول بقية السهرات بين 10 و20 دينار.

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