راحة باربعة اسابيع لحارس الشباب السعودي فاروق بن مصطفى بعد عملية منظار تشخيصي للركبة





اعلن نادي الشباب السعودي يوم الاثنين على صفحته الخاصة على موقع تويتر عن خضوع حارس المرمى الدولي التونسي فاروق بن مصطفى لعملية منظار تشخيصي للركبة بعد الاصابة التي تعرض لها اثناء مشاركته مع المنتخب التونسي في نهائيات كاس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.





واضاف المصدر ذاته ان الجهاز الطبي قرر اجراء العملية في اطار الحرص على منع تفاقم الاصابة مبينا ان عودة فاروق بن مصطفى الى الميادين ستكون بعد اربعة اسابيع.





وكان فاروق بن مصطفى تعرض الى اصابة على مستوى الركبة خلال التمارين قبل المباراة الثالثة لمنتخب "نسور قرطاج" امام بنما.





وخاض فاروق بن مصطفى في المونديال المباراتين الاوليين امام انقلترا وبلجيكا بعد الاصابة التي تعرض لها الحارس الاساسي معز حسان امام منتخب الاسود الثلاثة بعد مرور حوالي 15 دقيقة.



