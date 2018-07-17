انس جابر تستهل مشوارها بدورة بوخاريست بملاقاة الرومانية بيغو

تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 123 عالميا مشاركتها في دورة بوخاريست الرومانية التي تقام على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 750ر226 الف دولار بملاقاة الرومانية ايرينا كاميليا بيغو المصنفة 42 عالميا اليوم الثلاثاء لحساب الدور الاول.





وكانت انس جابر خاضت الاسبوع الماضي دورة بودابيست المجرية التي خرجت خلالها من الدور ربع النهائي اثر خسارتها امام الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا بنتيجة 3-6 و4-6 بعدما ازاحت قبل ذلك السلوفينية دليلة جاكوبوفيتش 6-2 و6-2 والمونتنيغرية دانكا كوفينيتش بنتيجة 6-2 و6-1.



