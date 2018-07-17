اليوم الثلاثاء إنطلاق أشغال إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بالمرناقية





تنطلق البوم الثلاثاء أشغال إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بالمرناقية ، وتنظم الشركة التونسية للكهرباء والغاز حفل انطلاق هذه الاشغال بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم هشام الحميدي وبحضور سفير إيطاليا بتونس وممثلين عن البنك الاسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.





وستساهم هذه المحطة التي تعمل بالغاز بطاقة جملية تبلغ 625 ميغاواط وسيتم تجهيزها بتوربينتين غازيتين ، في تعزيز الطاقة الإنتاجية الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء قصد الإستجابة للطلبات المتزيادة على الطاقة خاصة في أوقات الذروة.





ومن المنتظر وفق ما ورد في موقع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على شبكة الأنترنات، أن تتواصل الأشغال على إمتداد 22 شهرا ، وستدخل التربينة الأولى حيز العمل في غرة جوان 2019 بينما تتواصل أشغال التربينة الثانية إلى موفى جوان 2020