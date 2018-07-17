المنظمة الدولية للهجرة تؤكد وصول 3073 مهاجرا تونسيا غير نظامي الى ايطاليا منذ مطلع سنة 2018

أفادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو، الاثنين، أن 3073 مهاجرا تونسيا غير نظامي وصلوا الى ايطاليا منذ بداية سنة 2018 والى حدود منتصف شهر جويلية الجاري، كاشفة ان تونس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين نحو ايطاليا خلال هذه الفترة.





وقالت لاندو خلال حضورها جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، ان الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 30 أفريل 2018 سجلت وصول 1910 مهاجرا تونسيا الى الأراضي الايطالية في اطار الهجرة غير النظامية، بما يجعل تونس تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين خلال هذه الفترة، تليها أثيوبيا ب 1810 مهاجرا غير نظامي فنيجيريا التي سجلت وصول 695 مهاجرا غير نظاميين الى ايطاليا.





وبلغ عدد العائدين من المهاجرين غير النظاميين الى تونس خلال العام الحالي، 94 تونسيا من بينهم 40 عادوا من ألمانيا و14 من اليونان و12 من ايطاليا و11 من بلجيكا، حسب ما صرحت به ممثلة المنظمة الدولية للهجرة، مشيرة الى أنه وقع اعادة 103 مهاجرا تونسيا خلال سنة 2017 وقد تلقى نصفهم مساعدات من المنظمة الدولية للهجرة من اجل بعث مشاريع صغرى.





وطلب عدد من أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج في مداخلاتهم بضمان حق الهجرة وبتنظيم مجال مساعدات المنظمة لفائدة العائدين من المهاجرين، مؤكدين ضرورة التزام بلدان استقبال المهاجرين بالقوانين التي تحمي حقوق المهاجرين.



