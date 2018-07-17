عدد المهاجرين المقيمين بتونس يقدر بحوالي 75500 مهاجرا وفق المنظمة الدولية للهجرة





قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو، الاثنين، إن عدد المهاجرين المقيمين بتونس يقدر بحوالي 75500 مهاجرا أي ما يعادل نسبة 5ر0 بالمائة من مجموع السكان، مشيرة الى أن عدد اللاجئين في تونس يناهز 777 لاجئا أغلبهم من السوريين.





وأفادت لاندو خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، ان المنظمة وفرت الدعم اللازم للمساعدة على بعث المشاريع الخاصة لفائدة 277 مهاجرا مقيما بتونس.





أما بالنسبة لعدد المهاجرين التونسيين بالخارج فيبلغ 3ر1 مليون مهاجر، تستقطب أوروبا نسبة 81 بالمائة منهم، حيث يتوزعون بكثافة بين كل من فرنسا وايطاليا وألمانيا وتحتضن بلدان الخليج العربي نسبة 8 بالمائة منهم ثم بدرجة أقل كندا وأستراليا ب 3 بالمائة.





ويساهم المهاجرون التونسيون بنسبة 5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسية، وفق ما أبرزته رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، لافتة الى أن المهاجرين المقيمين في تونس بامكانهم كذلك أن يتحولوا الى قوة تدفع نمو الاقتصاد.





ومن جانبه أكد مسؤول الشؤون القانونية ببعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس علاء الدين الدريدي، أن انخفاض عدد الطلبة الأفارقة في العشرية الأخيرة في تونس من 12 ألف طالب الى قرابة 6 آلاف طالب فقط حاليا، مرده وجود تعطيلات ادارية وقانونية تعيق ادماج المهاجرين.





ودعا الدريدي الى اقرار تسهيلات في الاقامة لفائدة المهاجرين وتطوير منظومة القوانين لتحقيق ادماجهم الاقتصادي، مقترحا ادراج قائمة في المهن والأنشطة الممكن ممارستها من طرفهم في وقت يتوفر فيه هؤلاء المهاجرون على موارد بشرية هائلة.