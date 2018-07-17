البنك الافريقي للتنمية: تقديم منتدى الاستثمار الافريقي في تونس

يتولى البنك الإفريقي للتنمية ابتداء من، الإثنين 23 جويلية 2018، تقديم منتدى الاستثمار الافريقي، الذي يعد السوق الافريقية الاولى للاستثمار. وسيشمل هذا التقديم منتدى الاستثمار الافريقي الأول المزمع عقده بجوهانزبورغ من 7 الى 9 نوفمبر 2018.





وستكون تونس المرحلة الاولى من جولة اقليمية يقوم بها وفد رفيع المستوى من البنك الافريقي للتنمية.

فيما ستكون المحطّة التّالية القاهرة، يوم 25 جويلية، والدار البيضاء (المغرب) يوم 27 جويلية فالجزائر يوم 29 جويلية 2018. ويتعلق الامر باعلام الاطراف المتدخلة وجذب اهتمام الفاعلين الخوّاص والاعداد لمشاريع بالامكان عرضها في نوفمبر 2018 للأطراف المهتمّة بأفريقيا. ويتم العمل على جعل المنتدى منصة متعددة الاختصاصات موجهة الى دعم التحضير لمشاريع الى مرحلة التمويل وتعبئة الموارد المالية وايجاد تمويل تكميلي.





وأوضح البنك، في بلاغ أصدره الإثنين، أنه يقود بشكل كامل هذه المبادرة، التي تمثل الفرصة الأفضل لدفع التحول الاقتصادي في القارة. ولرفع هذا التحدي بادر البنك الافريقي بتنظيم المنتدى الافريقي للاستثمار ليكون منصة لتحفيز انخراط القطاع الخاص وتسهيل تنفيذ المشاريع الكفيلة بتحقيق التحول في القارة الافريقية.





"لا يتعلق الامر بصالون للتحاور. ولن يكون هناك خطابات سياسية. وسيكون المنتدى الافريقي للاستثمار فضاء مفتوحا يهدف الى تنسيق جهود الهياكل المتعددة الاطراف والحكومات والقطاع الخاص بهدف تحسين مجموعة مشاريع بامكانها تحقيق التحول"، وفق ما صرح به رئيس البنك الافريقي للتنمية أكينومي أديزينا في مارس 2018.



