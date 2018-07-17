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متساكنو أرياف ولاية المهدية يقطعون الطرقات احتجاجا على تواصل انقطاع المياه في مناطقهم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:31 ص
متساكنو أرياف ولاية المهدية يقطعون الطرقات احتجاجا على تواصل انقطاع المياه في مناطقهم
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محمد وليد الجموسي
 
واصل عدد من متساكني أرياف ولاية المهدية، (الحكائمة والعيايطة وواد باجة والكساسبة)، قطع الطرقات وإشعال العجلات المطاطية تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار انقطاع مياه الشرب عن مناطقهم.

ووصف المحتجون اوضاعهم "بالمزرية" خاصة مع تجاوز أسبوع من انقطاع الماء مما انعكس سلبا على حياتهم اليومية اذ اضطر أغلبهم إلى قطع مسافات طويلة لجلب الماء من آبار "غير نظيفة".

وبنوا في تصريحات لموراسل (وات) بالجهة، "لم نعد نقوى على الصمود اكثر في غياب مادة حيوية كالماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة... فقد نفقت مواشينا واصبحنا مهددين بالامراض وخاصة اطفالنا".

وتابعوا بالقول: "لقد مللنا الأسباب التي يتعلل بها المسؤولين لمواصلة قطع الماء...وسنواصل احتجاجنا على الطرقات رغم درجات الحرارة المرتفعة لاقناعهم أن حياتنا مهددة".

وقد وجه فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، الاثنين، بيانا استنكر فيه "هذا التهميش" وطالب السلطات المسؤولة على معالجة الأمر في اقرب الآجال.

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