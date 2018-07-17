المرصد الوطني للصحافيين التونسيين يدعو منظمي التظاهرات الى التثبت مليا في هويات ممارسي مهنة الصحافة

محمد وليد الجموسي





دعا المرصد الوطني للصحفيين التونسيين كافة الهياكل الرسمية ومؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة الى التثبت مليا في هويات ممارسي مهنة الصحافة عند القيام بأي تظاهرة وذلك حسب بلاغ نشره المرصد الاثنين.





وتاتي هذه الدعوة، حسب ذات البلاغ، تبعا لما ورد على المرصد الوطني للصحفيين التونسيين من "تشكيات وتذمرات ناجمة عن تصرفات عدد من الدخلاء على الميدان ومنتحلي صفة صحفي".





ودعا المرصد المؤسسات الإعلامية الى مزيد الحرص واليقظة والتثبت عند انتداب الصحافيين من تكوينهم في المجال ومدى التزامهم بضوابط المهنة وميثاق الشرف حرصا من المرصد على الحفاظ على نبل المهنة.





كما شدد على ضرورة التعجيل بالمصادقة على القانون الأساسي المنظم للمهنة والمنتسبين اليها ضمانا لسلامة هذا القطاع.