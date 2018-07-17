"الباحث عن الحقيقة " فى افتتاح القومي للمسرح
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:43 ص
شيماء عطية
تعرض إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة والتى تنطلق يوم الخميس المقبل فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فيلمًا تسجيليًا عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان (الباحث عن الحقيقة) من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد الخولى كتب له السيناريو عبد الحميد أبو المجد، السيناريست والمخرج المنفذ بقطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، وقام بمونتاجه المونتير بالمركز، تصوير مايكل سعيد ومحمد فاروق، أشرف أحمد جميل، إخراج أحمد عادل المخرج بالمركز أيضا،
وقام بالتعليق الصوتى الفنان أشرف طلبه وقدم شهاداته ابنة الكاتب هالة دياب والفنان الدكتور حسين عبد القادر، المخرج فهمى الخولي، الكاتب الصحفي والشاعر محمد بهجت.
الفيلم يتناول حياة محمود دياب والعديد من الأعمال التى أثرت الحياة المسرحية فى ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، أبرزها " البيت القديم " و" رجل طيب فى ثلاث حكايات" و"الزوبعة " وأرض لا تنبت الزهور وليالى الحصاد والهلافيت ودنيا البيانولا و أهل الكهف 74 .
يذكر أن المهرجان القومى للمسرح تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من 19 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل.
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