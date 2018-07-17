"الباحث عن الحقيقة " فى افتتاح القومي للمسرح

تعرض إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة والتى تنطلق يوم الخميس المقبل فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فيلمًا تسجيليًا عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان (الباحث عن الحقيقة) من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد الخولى كتب له السيناريو عبد الحميد أبو المجد، السيناريست والمخرج المنفذ بقطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، وقام بمونتاجه المونتير بالمركز، تصوير مايكل سعيد

ومحمد فاروق، أشرف أحمد جميل، إخراج أحمد عادل المخرج بالمركز أيضا،