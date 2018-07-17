مجموعة الأهلي.. موعد مباراة الترجي وكمبالا سيتي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الترجي التونسي، نظيره فريق كمبالا سيتي الأوغندي، اليوم الثلاثاء 17-5-2018 على ملعب "رادس" في الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

يذكر أن الترجي التونسي يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحل فريق كمبالا سيتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط فقط، ويأتي تاونشيب رولز البتسواتي ثالثا، فيما يتذيل الأهلي المصري المجموعة برصيد نقطة واحدة.