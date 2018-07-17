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اشتهر بدور الأب وكرمه عبد الناصر.. معلومات عن حسين رياض في ذكرى رحيله

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:22 ص
اشتهر بدور الأب وكرمه عبد الناصر.. معلومات عن حسين رياض في ذكرى رحيله
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شيماء عطية
 


تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة والخمسين على رحيل الفنان حسين رياض، والذي اشتهر بأداء دور الأب في السينما المصرية.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-


١- ولد حسين محمود شفيق في الثالث عشر من يناير ١٨٩٧، فى السيده زينب فى القاهرة.


٢- والده مصري بينما والداته سورية، وشقيقه هو الفنان شفيق فؤاد.


٣- غير اسمه لحسين رياض خوفًا من معرفة أهله لعمله بالتمثيل.


٤- عمل في بداياته في المسرح، انضم لفرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934.


٥- اتجه للسينما وقدم أكثر من ٢٠٠ فيلم، أشهرها: "سلامة في خير"، و"الناصر صلاح الدين".


٦- شارك في أكثر من ١٥٠ مسلسل تنوعت بين الإذاعي والتلفزيوني.


٧- كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بوسام الفنون عام 1962.


٨- توفي في السابع عشر من يوليو ١٩٦٥، عن عمر ناهز االـ٦٨ عامًا.


٩- حصل في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي السادس عشر على درع الريادة تكريمًا له في ذكرى ميلاده المئة، وتسلمته ابنته فاطمة.


١٠- كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم اسمه على المسرح القومي منذ أيام، بحضور ابنته ونجوم الفن.



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