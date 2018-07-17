اشتهر بدور الأب وكرمه عبد الناصر.. معلومات عن حسين رياض في ذكرى رحيله
تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة والخمسين على رحيل الفنان حسين رياض، والذي اشتهر بأداء دور الأب في السينما المصرية.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-
١- ولد حسين محمود شفيق في الثالث عشر من يناير ١٨٩٧، فى السيده زينب فى القاهرة.
٢- والده مصري بينما والداته سورية، وشقيقه هو الفنان شفيق فؤاد.
٣- غير اسمه لحسين رياض خوفًا من معرفة أهله لعمله بالتمثيل.
٤- عمل في بداياته في المسرح، انضم لفرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934.
٥- اتجه للسينما وقدم أكثر من ٢٠٠ فيلم، أشهرها: "سلامة في خير"، و"الناصر صلاح الدين".
٦- شارك في أكثر من ١٥٠ مسلسل تنوعت بين الإذاعي والتلفزيوني.
٧- كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بوسام الفنون عام 1962.
٨- توفي في السابع عشر من يوليو ١٩٦٥، عن عمر ناهز االـ٦٨ عامًا.
٩- حصل في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي السادس عشر على درع الريادة تكريمًا له في ذكرى ميلاده المئة، وتسلمته ابنته فاطمة.
١٠- كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم اسمه على المسرح القومي منذ أيام، بحضور ابنته ونجوم الفن.