اشتهر بدور الأب وكرمه عبد الناصر.. معلومات عن حسين رياض في ذكرى رحيله





تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة والخمسين على رحيل الفنان حسين رياض، والذي اشتهر بأداء دور الأب في السينما المصرية.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-



١- ولد حسين محمود شفيق في الثالث عشر من يناير ١٨٩٧، فى السيده زينب فى القاهرة.



٢- والده مصري بينما والداته سورية، وشقيقه هو الفنان شفيق فؤاد.





٣- غير اسمه لحسين رياض خوفًا من معرفة أهله لعمله بالتمثيل.



٤- عمل في بداياته في المسرح، انضم لفرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934.



٥- اتجه للسينما وقدم أكثر من ٢٠٠ فيلم، أشهرها: "سلامة في خير"، و"الناصر صلاح الدين".



