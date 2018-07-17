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لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:30 ص
لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)
عيد ميلاد نيرمين المنشاوي
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أحمد عصام
 

 

احتفلت لاعبات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد لاعبة الفريق نيرمين المنشاوي ال26، والتي احتفلت به في شهر يوليو الجاري.

 

يذكر أن نيرمين المنشاوي، وشروق فؤاد ونهلة سامح، قد جددن تعاقدهن مع النادي الأهلي، في الفترة الماضية خلال شهر مايو الماضي على بياض.

 

وتعد نيرمين من أبناء النادي الأهلي، حيث نشأت داخل جدران القلعة الحمراء منذ الصغر في فريق الكرة الطائرة.

 

وحققن لاعبات الأهلي لكرة الطائرة جميع البطولات في الموسم السابق مع الفريق، حيث نجحن في الفوز بالثنائية داخل مصر، بالإضافة إلى البطولة العربية والإفريقية.

 

لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)
لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)
لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)
لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)
لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)
لاعبات طائرة الأهلي تحتفلن بعيد ميلاد نيرمين المنشاوي (صور)
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