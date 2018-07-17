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لاعب الزمالك السابق: الإسماعيلي لن ينافس على الدوري

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:18 ص
لاعب الزمالك السابق: الإسماعيلي لن ينافس على الدوري
الاسماعيلي
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

توقع أحمد مجدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، عدم قدرة فريق الإسماعيلي على المنافسة للفوز بالدوري هذا الموسم.

 

وقال مجدي خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "الكرة أصبحت قدرات مالية والإسماعيلي لم يدعم صفوفه بشكل قوي بل رحل منه العديد من النجوم وهو ما يصعب مهمة تنافسه بالدوري".

 

وأوضح : "فريق بيراميدز ضم لاعبين لا يقلون عن لاعبي الأهلي والزمالك وكان من الأفضل أن يتولى تدريبه مدير فني مصري حتى يكون على علم بقدرات كل اللاعبين".

المزيد عن: لاعب الزمالك رياضة الدوري الاسماعيلي اخبار الرياضة احمد مجدي
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