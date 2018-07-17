أحمد مجدي: صفقات الزمالك أقوى من الأهلي

أكد أحمد مجدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الأهلي لم يدعم صفوفه بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مجدي خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "الأهلي لم يتعاقد مع صفقات قوية وسيعاني من عدم وجود بدائل خلال هذا الموسم خاصة مع المشاركة في أكثر من بطولة".

وأوضح : "الزمالك تعاقد مع صفقات قوية ودعم صفوفه بشكل قوي وتعاقد مع مدرب عالمي بحجم جروس وهو ما يبشر أن الفريق الأبيض سيقدم موسما جيدا".