موعد مباراة وفاق سطيف والدفاع الجديدي اليوم الثلاثاء 17-7-2018 بدوري أبطال إفريقيا
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:08 ص
أحمد عصام
يستضيف فريق وفاق سطيف الجزائري، نظيره فريق الدفاع الجديدي المغربي، اليوم الثلاثاء 17-7-2018 على ملعب "8 مايو" في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت 2 HD.
يذكر أن الدفاع الجديدي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد
نقطة واحدة، بينما يحل وفاق سطيف في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.