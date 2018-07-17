موعد مباراة وفاق سطيف والدفاع الجديدي اليوم الثلاثاء 17-7-2018 بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق وفاق سطيف الجزائري، نظيره فريق الدفاع الجديدي المغربي، اليوم الثلاثاء 17-7-2018 على ملعب "8 مايو" في تمام الساعة 9 مساءً، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 2 HD.

يذكر أن الدفاع الجديدي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يحل وفاق سطيف في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.