عامر حسين: ارتباطات الأهلي وراء إقامة السوبر المصري بين الدورين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ارتباطات فريق الأهلي الإفريقية وراء تعديل موعد مباراة السوبر المصري.

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "السوبر كان يقام قبل بداية الموسم ولكن ارتباطات الأهلي جعلتنا نتخذ قرارا بإقامة لقاء السوبر بعد نهاية الدور الأول الدوري وقبل إقامة الدور الثاني للمسابقة".

يذكر أن السوبر سيجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.