لجنة المسابقات: لا نستطيع تحديد موعد نهاية الدوري بسبب الأهلي والمصري

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه وجد صعوبة في وضع جدول مواعيد مسابقة الدوري، نظرا لأن ذلك الموسم انتقالي بعد تعديل موعد بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "لا أستطيع تحديد موعد نهاية الدوري نظرا لارتباط الأمر بمعرفة موقف الأهلي والمصري ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وأوضح : "الأمن يحدد مصير إقامة مباريات المصري في ستاد بور سعيد من عدمه".