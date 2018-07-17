معاون وزير الإسكان: المدينة الذكية ستكون مراقبة بالكامل بالكاميرات على مدار 24 ساعة



وأضاف عباس، في لقاء مع برنامج ساعة من مصر، الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد المغربي، الاثنين، أنه تم إنشاء محطة تحلية للمياة فى العلمين الجديدة يتم التحكم بها عن بعد، وإنشاء خطوط تحت الأرض لتجميع القمامة فى المدن الذكية التى، مشيرًا إلى أن مشروعات الإسكان فى المحافظات ستقضي على المناطق العشوائية.



وأوضح أن المدينة الذكية ستكون مراقبة بالكامل بالكاميرات على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تقام على مساحة 50 ألف فدان، موضحا أنه من المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إنه سيتم إنشاء شبكات داخلية لربط الهيئات الحكومية بالمدن الذكية مثل مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.