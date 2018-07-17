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"عيش بشوقك" لتامر حسني تحتل صدارة الأكثر رواجا بـ"يوتيوب" (فيديو)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:47 ص
عيش بشوقك لتامر حسني تحتل صدارة الأكثر رواجا بـيوتيوب (فيديو)
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نور طلعت
 

حقق فيديو كليب أغنية تامر حسني، الجديدة "عيش بشوقك" المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بنسب مشاهدة 2 مليون في أقل من يومين منذ طرحه.

أغنية "عيش بشوقك"، ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني محروس وبلال سرور، والكليب من إخراج هادي الباجوري.

وتولى المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، إنتاج الأغنية، فيما أنتج حسني، الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

جدير بالذكر أن تامر حسني، قام بتصوير جميع أغاني ألبومه الجديد علي طريقة الفيديو كليب، كأول مطرب مصري عربي ينفذ هذه الفكرة، وبسبب هذا لجأ حسني، إلي إنتاج ألبومه بالكامل من ماله الخاص، والاستغناء عن شركة "روتانا" لأن ما يريد تحقيقه لم تستطع أي شركة إنتاج في الوطن العربي تنفيذه حيث تعد ميزانية إنتاج ألبوم حسني، أضخم من تكلفة إنتاج الأفلام السينمائية.
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