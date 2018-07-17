"جهاز العلمين الجديدة": طرح العقارات في منطقة الإسكان المتميز للبيع خلال أيام



وأضاف "حسني" في لقاء مع برنامج ساعة من مصر، الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه تم الانتهاء من 28 عمارة سكنية فى الحي المتميز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من 17 عمارة سكنية فى الحي المتميز بعد 3 أشهر.



وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: أننا نقوم بإنشاء حياة جديدة تماما فى العلمين، حيث المنطقة الشاطئية بها طولها 14 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن سعر المتر في منطقة الأبراج الشاطئية يبلغ 30 ألف جنيه.



وأشار إلى أن منطقة الإسكان المتميز بها مدارس وجامعات ومستشفيات ومصانع، مضيفًا أننا نبني مدينة متكاملة من الصفر بأحدث الوسائل والنظم والتصميمات، مضيفا أن التصميم والتنفيذ والإشراف مصري 100%، مشيرًا إلى أن سعر المتر فى منطقة الأبراج الأغلى فى المدينة الجديدة.

قال حسام حسني، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه سيتم طرح العقارات في منطقة الإسكان المتميز للبيع خلال أيام، مشيرًا إلى أننا بدأنا إنشاء المنطقة منذ ما يقرب من عام.