١٠ معلومات عن محمد العلي في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى التاسعة والستين على ميلاد الفنان السعودي الراحل محمد العلي، والذي يعد واحد من مؤسسي الدراما والمسرح في المملكة العربية السعودية.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-



١- ولد محمد العلي في السابع عشر من يوليو ١٩٤٩، في الرياض.



٢- عاش طفولته متنقلًا بين عدد من الدول العربية، فانتقل إلى دمشق عام 1955، ثم إلى القاهرة لمدة 3 سنوات، وعاد إلى الرياض عام 1962.



٣- درس الهندسة الإلكترونية في بريطانيا لمدة ٤ أعوام حتى عام 1970.



٤- عمل بالخطوط السعودية ثم في الإذاعة مذيعًا باللغة الإنجليزية.



٥- قدم أول سهرة تلفزيونية له عام ١٩٦٥، بعنوان "أستاذ حمد" عام 1965، أما أول مسرحية قدمها كانت "المزيفون عام"



٦- شغل عدد من المناصب المهمة، حيث تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة رد لمدة عشر سنوات حتى عام 1985، ثم تولى إدارة مجموعة السعودية للإنتاج الفني حتى عام 1993 ليعمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة شركة شامل من 1994 حتى 1996.



٧- تفرغ عام 1998 لأعماله الخاصة من خلال مؤسسته التي يملكها وهي مؤسسة السالم للإنتاج الفني.



