ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

١٠ معلومات عن محمد العلي في ذكرى ميلاده

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:14 ص
١٠ معلومات عن محمد العلي في ذكرى ميلاده
طباعة
شيماء عطية
 

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى التاسعة والستين على ميلاد الفنان السعودي الراحل محمد العلي، والذي يعد واحد من مؤسسي الدراما والمسرح في المملكة العربية السعودية.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-


١- ولد محمد العلي في السابع عشر من يوليو ١٩٤٩، في الرياض.


٢- عاش طفولته متنقلًا بين عدد من الدول العربية، فانتقل إلى دمشق عام 1955، ثم إلى القاهرة لمدة 3 سنوات، وعاد إلى الرياض عام 1962.


٣- درس الهندسة الإلكترونية في بريطانيا لمدة ٤ أعوام حتى عام 1970.


٤- عمل بالخطوط السعودية ثم في الإذاعة مذيعًا باللغة الإنجليزية.


٥- قدم أول سهرة تلفزيونية له عام ١٩٦٥، بعنوان "أستاذ حمد" عام 1965، أما أول مسرحية قدمها كانت "المزيفون عام"


٦- شغل عدد من المناصب المهمة، حيث تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة رد لمدة عشر سنوات حتى عام 1985، ثم تولى إدارة مجموعة السعودية للإنتاج الفني حتى عام 1993 ليعمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة شركة شامل من 1994 حتى 1996.


٧- تفرغ عام 1998 لأعماله الخاصة من خلال مؤسسته التي يملكها وهي مؤسسة السالم للإنتاج الفني. 


٨- كان أخر أعماله مسلسل "طعم الأيام".


٩- نال العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات هامة، منها: في مهرجان الجنادرية، ومهرجان تلفزيون الخليج السادس الذي أقيم في البحرين، ومن الجامعة العربية في مهرجان الرواد العرب.


١٠- توفي في الثالث من يناير عام ٢٠٠٢، عن عمر ناهز الـ ٥٣ عامًا.




المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 3:00:11 AM