متعب: علاقتي بجماهير الأهلي تمنعني من قبول عرض الزمالك

شدد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، على أن علاقته بجماهير الأهلي تمنعه من الانتقال لنادي الزمالك بعد انقطاع علاقته تمامًا بالقلعة الحمراء قائلًا: "علاقتي بجماهير الأهلي تمنعني من قبول عرض الزمالك".

وأكد عماد متعب في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه لم يقرر حتى الآن وجهته القادمة في حالة الاعتزال وأنه لم يكن يتخيل أن يلعب لأي ناد في مصر غير النادي الأهلي.

وشدد على أنه سيلعب في أي ناد جديد لأن عاشق كرة القدم، مؤكدًا على أن الأولوية له هي استمراره بالملاعب.