ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. عماد متعب مهاجما البدري: وضعني بالثلاجة ومنعني من تمثيل منتخب مصر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:17 ص
عاجل.. عماد متعب مهاجما البدري: وضعني بالثلاجة ومنعني من تمثيل منتخب مصر
عماد متعب
طباعة
إسراء شاكر
 

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أن مديره الفني السابق في القلعة الحمراء، حسام البدري، هو السبب وراء استبعاده من قائمة منتخب مصر بكأس العالم بسبب إبعاده عن المشاركة مع الفريق خلال عامين.

 

وقال متعب في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "كنت أتمنى أن أرى منتخب مصر في كأس العالم بمستوى أفضل مما ظهر عليه وكنت أتمنى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم لكن حسام البدري حال دون ذلك".

 

وتابع نجم الفراعنة السابق: "حسام البدري وضعني في الثلاجة لمدة عامين.. طلبت من حسام البدري إخباري بعدم حاجته لي لكنه كان يؤكد حاجته لجهودي".

المزيد عن: منتخب مصر عماد متعب رياضة حسام البدري تمثيل منتخب مصر الاهلي الاخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 1:20:01 AM