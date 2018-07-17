عاجل.. عماد متعب مهاجما البدري: وضعني بالثلاجة ومنعني من تمثيل منتخب مصر

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أن مديره الفني السابق في القلعة الحمراء، حسام البدري، هو السبب وراء استبعاده من قائمة منتخب مصر بكأس العالم بسبب إبعاده عن المشاركة مع الفريق خلال عامين.

وقال متعب في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "كنت أتمنى أن أرى منتخب مصر في كأس العالم بمستوى أفضل مما ظهر عليه وكنت أتمنى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم لكن حسام البدري حال دون ذلك".

وتابع نجم الفراعنة السابق: "حسام البدري وضعني في الثلاجة لمدة عامين.. طلبت من حسام البدري إخباري بعدم حاجته لي لكنه كان يؤكد حاجته لجهودي".