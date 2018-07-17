كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلي أمام تاونشيب

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه اليوم، أمام تاونشيب البتسواني في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - مؤمن زكريا - وليد سليمان - جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو.