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محامية تطالب بإثبات الطفل عن طريق الأم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:50 ص
محامية تطالب بإثبات الطفل عن طريق الأم
المحامية مها أبو بكر
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نعيم يوسف
 
قالت المحامية مها أبو بكر، إن مصر بها كارثة في قضايا النسب، والأم لا تستطيع إثبات الطفل إلا بوجود الأب، وإذا ذهبت الأم لابد من وجود إقرار، أو وجود أحد من ذوى الوالد.

وأضافت "أبو بكر"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أن هناك العديد من الخدمات التي لا تستطيع الحصول عليها إلا بشهادة الميلاد، مثل الحضانة، أو لبن الأطفال من وزارة الصحة.

وتابعت المحامية، أن هذا الأمر لابد من تعديله وأن يكون إثبات الطفل عن طريق والدته، وعلى الأب الذي ينكر أن يذهب للقضاء لرفع دعوى إنكار النسب.
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