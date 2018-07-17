مبروك عطية: دعوة المظلوم مستجابة حتى إذا كان كافرا

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، أن المظلوم دعوته مستجابة حتى لو كان كافرًا.



وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، إلى أن العمرة التي يكون الهدف منها الدعاء على شخص "غير مقبولة".



وأضاف أن دفن الشخص الظالم في البقيع أثناء تأدية العمرة لا يشفع لصاحبه، مشددًا على أن الأرض لا تشفع لصاحبها.

