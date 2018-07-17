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رانديب هودا يحب فتاة من طرف واحد فى "لال رانج"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:53 ص
رانديب هودا يحب فتاة من طرف واحد فى لال رانج
رانديب هودا
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مريم الشريف
 

أكد الفنان الهندي رانديب هودا، أن فيلم "لال رانج" يتناول قضية عصابات الاتجار بالدماء، والمنتشرة فى الهند، مشيرًا إلى أنه الفيلم الوحيد الذى يتطرق إلى هذه القضية المهمة.


وأضاف خلال لقائه على قناة MBC Bollywood، أن شخصيته التى قدمها خلال هذا الفيلم جديدة ومختلفة بالنسبه له، موضحًا أنه يجسد شخصية شاب يحب فتاة من طرف واحد.
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