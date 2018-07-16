أبرز أخبار التوك شو الاثنين 16/7/2018: حقيقة انتشار البيض البلاستيك ومنح الجنسية للأجانب
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:16 ص
ندى محمد - رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
المشرف على التنسيق يوضح النسبة الحقيقية للمرحلة الأولى من القبول بالجامعات
قال السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إن التنسيق في المرحلة الأولى شعبة علمي علوم 394 درجة فأكثر بنسبة 96% والرياضة الهندسية 385 درجة بنسبة 93.3% والأدبي 328 درجة بنسبة 80%، متابعا أن التسجيل الكترونيا فقط والموقع مفتوح على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام.
متحدث البترول: من المنتظر عمل خريطة استثمارية رقمية للمناطق البترولية (فيديو)
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه بالاضافة إلى المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتطوير صيغ الاتفاقيات وطرح المزايدات، مضيفا أنه من المنتظر عمل خريطة استثمارية رقمية للمناطق البترولية في مصر.
"شعبة الدواجن": مصر لم تستورد بيض من الخارج نهائيًا
عقب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، على ماتردد حول انتشار البيض البلاستيك بالأسواق، قائلًا أن مصر لم تستورد بيض من الخارج نهائيًا ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض.
أسامة هيكل: سيتم وقف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إذا هددت الأمن القومي
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "ليس لنا علاقة بإيرادات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، وسيتم وقف الصفحات في مصر إذا هددت الأمن القومي".
"ناسا" تحذر من نضوب المياه الجوفية على سطح الأرض (فيديو)
عرضت "bbc news عربي"، تقريرًا تليفزيونيًا، يرصد تفاصيل دراسة قامت بها وكالة "ناسا" الأمريكية، تحذر من نضوب المياه الجوفية على سطح الأرض.
متحدث "البرلمان" عن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة: "مش اختراع مصري"
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن حالة الجدل المثارة حول موافقة البرلمان على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة 7 ملايين جنيه، سببها عدم قراءة القانون بشكل جيد، مشددًا على أن هذا القانون ليس اختراع مصري، وموجود في معظم دول العالم.
منشد ديني يغني سورة "الفاتحة" على أنغام الموسيقى (فيديو)
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لمنشد ديني يغني سورة "الفاتحة" على أنغام الموسيقى في أحد حلقات الذكر.
"معيط" يكشف أسباب تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن عدم جاهزية متطلبات تطبيق التأمين الصحي سبب تأجيل تطبيق المنظومة فضلًا عن عدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر التأمين الصحي، مؤكدًا أن ميزانية برنامج التأمين الصحي الشامل متوفرة.
متحدث البرلمان يكشف حقيقة قانون "بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة"
نفى النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ما تردد عن موافقة البرلمان على بيع الجنسية مقابل وديعة، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس صحيح.
رمضان عبدالمعز: الرجل له "عدة" في حالتين فقط (فيديو)
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الرجل له عدة في حالتين فقط، موضحًا أن الحالة الأولى تتمثل في حال رغبة الرجل الزواج بأخت طليقته، ففي هذه الحالة لا يجوز له الزواج إلإ بعد انقضاء العدة الخاصة بطليقته.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
المشرف على التنسيق يوضح النسبة الحقيقية للمرحلة الأولى من القبول بالجامعات
قال السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إن التنسيق في المرحلة الأولى شعبة علمي علوم 394 درجة فأكثر بنسبة 96% والرياضة الهندسية 385 درجة بنسبة 93.3% والأدبي 328 درجة بنسبة 80%، متابعا أن التسجيل الكترونيا فقط والموقع مفتوح على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام.
متحدث البترول: من المنتظر عمل خريطة استثمارية رقمية للمناطق البترولية (فيديو)
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه بالاضافة إلى المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتطوير صيغ الاتفاقيات وطرح المزايدات، مضيفا أنه من المنتظر عمل خريطة استثمارية رقمية للمناطق البترولية في مصر.
"شعبة الدواجن": مصر لم تستورد بيض من الخارج نهائيًا
عقب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، على ماتردد حول انتشار البيض البلاستيك بالأسواق، قائلًا أن مصر لم تستورد بيض من الخارج نهائيًا ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض.
أسامة هيكل: سيتم وقف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إذا هددت الأمن القومي
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "ليس لنا علاقة بإيرادات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، وسيتم وقف الصفحات في مصر إذا هددت الأمن القومي".
"ناسا" تحذر من نضوب المياه الجوفية على سطح الأرض (فيديو)
عرضت "bbc news عربي"، تقريرًا تليفزيونيًا، يرصد تفاصيل دراسة قامت بها وكالة "ناسا" الأمريكية، تحذر من نضوب المياه الجوفية على سطح الأرض.
متحدث "البرلمان" عن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة: "مش اختراع مصري"
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن حالة الجدل المثارة حول موافقة البرلمان على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة 7 ملايين جنيه، سببها عدم قراءة القانون بشكل جيد، مشددًا على أن هذا القانون ليس اختراع مصري، وموجود في معظم دول العالم.
منشد ديني يغني سورة "الفاتحة" على أنغام الموسيقى (فيديو)
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لمنشد ديني يغني سورة "الفاتحة" على أنغام الموسيقى في أحد حلقات الذكر.
"معيط" يكشف أسباب تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن عدم جاهزية متطلبات تطبيق التأمين الصحي سبب تأجيل تطبيق المنظومة فضلًا عن عدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر التأمين الصحي، مؤكدًا أن ميزانية برنامج التأمين الصحي الشامل متوفرة.
متحدث البرلمان يكشف حقيقة قانون "بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة"
نفى النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ما تردد عن موافقة البرلمان على بيع الجنسية مقابل وديعة، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس صحيح.
رمضان عبدالمعز: الرجل له "عدة" في حالتين فقط (فيديو)
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الرجل له عدة في حالتين فقط، موضحًا أن الحالة الأولى تتمثل في حال رغبة الرجل الزواج بأخت طليقته، ففي هذه الحالة لا يجوز له الزواج إلإ بعد انقضاء العدة الخاصة بطليقته.