لاعب الأهلي الجديد: "هموت نفسي في الملعب".. وعبد الله السعيد مثلي الأعلى

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد عمار حمدي، عن سعادته البالغة بالانتقال إلى القلعة الحمراء، قائلا: "الانتقال إلى القلعة الحمراء كان حلم حياتى منذ صغري".

وأضاف "حمدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنه سوف يسعى للمشاركة في المباريات القادمة بالدوري كى يثبت أنه صفقة مفيدة للأهلي قائلا: " سأبذل قصارى.. هموت نفسي فى الملعب ".

وأوضح أنة كان قريبا من الانتقال إلى الدورى البلجيكي ولكن الصفقة فشلت بسبب الخلافات المادية، مشيرا إلى أنه يفضل اللعب فى مركز صانع الألعاب داخل الملعب.

وتابع: " اللاعب عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق هو مثلى الأعلى داخل الملعب بينما يأتى اللاعب إسكو مثلى الأعلى داخل الملعب عالميا".