محافظ الإسكندرية يكشف عن مقترح لغلق "شاطئ الموت" بعد غرق 8 أشخاص





ولقي 8 أشخاص مصرعهم غرقًا، بينهم 3 طلاب، الاثنين، في شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر غربي الإسكندرية، والذي عرف مؤخرًا بـ"شاطئ الموت" لتكرار حالات الغرق به.

عقب الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على زيادات حالات الغرق في شاطئ النخيل المسمى بـ"شاطئ الموت"، قائلًا: "هناك مقترح لغلق الشاطئ بسبب سرعة الأمواج والدوامات ومعدلات الخطورة به".وقال "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سي"، مساء الاثنين، إن أغلب حالات الغرق لسبب السباحة قبل مواعيد العمل الرسمية لأنهم من خارج المدينة ومن رواد سياحة اليوم الواحد، فهم يجهلون طبيعة الشاطئ ولا يتبعون إرشادات الأمن والسلامة المهنية، وهو ما أدى لارتفاع حالات الغرق بالشاطئ.وأضاف أن شواطئ الإسكندرية تستقبل يوميا مليونى مواطن منذ 10 أيام بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء بوابات على الشاطئ وتكثيف التواجد الأمني لمنع السياح من دخول الشاطئ، فضلًا عن توفير منقذين ووسائل إنقاذ "جي تي سكي".