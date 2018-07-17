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"مفيش منها" لـ رامي جمال تواصل حصد مشاهدات يوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:15 ص
مفيش منها لـ رامي جمال تواصل حصد مشاهدات يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، أول كليب من ألبوم رامى جمال الجديد بعنوان "مفيش منها"، والذى تم تصويره تحت قيادة المخرج كريم نجيب، حصريًا عبر برنامج "أجمد 7" على "نجوم TV"، وايضا "نجوم إف.إم".

وتعاون مع رامي، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.

وصور رامى جمال 3 أغنيات من ألبومه على طريقة الفيديو كليب، وفى لندن، وهم "ماتظلمنيش"و "تعيشي ليا" "ومفيش منها" وتعاون فيهم مع المخرج كريم نجيب ومن تصوير "روبي براينت" و"زاك ساني".

وحقق فيديو كليب "مفيش منها" أكثر من 609,929  مشاهدة بعد طرحها عبر قناة رامي جمال الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 10 يوليو الجاري. 

يذكر أن آخر البومات رامى جمال كان ألبوم "ملناش إلا بعض" الذى طرح في 2016، وضم 15 أغنية وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً منذ طرحه في الأسواق في تعاونه الثاني مع "نجوم ريكوردز"، وتصدر جميع الاستفتاءات، كما وصلت نسبة مشاهدة أغنية "أوعديني" على موقع "يوتيوب" لأكثر من 30 مليون مشاهدة.
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