"النقل": الطريق الدائري الإقليمي يربط بين أكثر من 20 محافظة

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، إنه سيتم الانتهاء من طريق الدائري الإقليمي قريبًا، مشيرًا إلى أنه يعد من أهم مشروعات الطرق القومية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي أم سي"، مساء الاثنين، أن الطريق الدائري الإقليمي يربط بين أكثر من 20 محافظة، موضحًا أن الطريق يخدم مصر بالكامل، فضلًا عن منع مرور عدد كبير من السيارات القادمة من المحافظات لداخل القاهرة.



ولفت إلى أن الطريق من الطرق الواعدة وييسر الحركة المرورية ويمنع دخول النقل الثقيل إلى الدائري القديم، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع المرور لمنع دخول النقل الثقيل القاهرة.

