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مسؤول "الكهرباء" بـ"العلمين الجديدة": نستخدم أعلى تكنولوجيا في شبكات المدينة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:37 ص
مسؤول الكهرباء بـالعلمين الجديدة: نستخدم أعلى تكنولوجيا في شبكات المدينة
عبدالحميد مغاربة
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قال مسؤول قطاع الكهرباء والاتصالات بمدينة العلمين الجديدة عبدالحميد مغاربة، إنهم يستخدمون أعلى تكنولوجيا في شبكات البنية الأساسية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الشبكات الخارجية جميعها فايبر بلاس، بحيث المواطن العادي فى أى مكان بها يستطيع أن يحصل على المعلومات بطريقة بسيطة جدًا.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد المغربي، أن المدينة مغطاة بالكامل بكاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن لدينا بالمدينة مراكز تحكم بأنظمة المرافق كالمياه والكهرباء والصرف.

وأوضح، أن هناك أبراج هوائية تتعامل بالنظام اللاسلكى، لتغطية المدينة من الناحية الأمنية والإعلانات كلها، مشيرًا إلى أن هناك غرفة كنترول تتحكم فى كل هذه الأنظمة.
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