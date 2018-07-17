الرئيس التنفيذي لمدينة زويل: نعلم الطلاب كيفية خلق فرصة عمل جديدة (فيديو)

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن خريجي مدينة زويل مختلفون لكونهم يتم اختيارهم بناءً على مراحل مختلفة للتأكد من أنهم موهوبين ومبتكرين، مع إعطاءه البيئة المحفزة لتشجعيه على تنمية الابتكار والموهبة الموجود لديه وتفعيلها لشئ يفيد المجتمع، ومدينة زويل هي صرح علمي يتفاعل مع المجتمع.



وأضاف "صدقي"، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة ببرنامج "الأطباء" على فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين، أن مدينة زويل تمنح درجة البكالوريوس في المجالات الحديثة مثل هندسة النانو تكنولوجي، وهندسة البيئة، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة علوم الفضاء، وهندسة العلوم الطبية الحيوية وعلوم الفيزياء والكون.



وتابع، أنه تم إعتماد درجات البكالوريوس بمدينة زويل من المجلس الأعلى للجامعات، وهذا يعني أن الدولة تعترف بالعلوم الحديثة بما يمكن الطالب من تطوير نفسه والتفاعل مع المجتمع والتسجيل في النقابات المختلفة.



وأوضح، أن مصر لا تمتلك صناعة حقيقية، ولكن في مدينة زويل يتم تعليم الطلاب كيفية خلق فرصة عمل جديدة بإمتلاك حق المعرفة، حيث أن الطالب بمدينة زويل يمر بمراحل كثيرة من بينها التدريب العملي، لافتًا إلى أن الباحثين بمدينة زويل تمكنوا من اختراع ضماضة لمرضى السكر تساعد على التهام الجروح، كما توصلوا لطريقة مبتكرة للكشف عن مرض السكر بخمس التكلفة.

