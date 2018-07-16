بوسي والعسيلي يشعلان زفاف عمرو الجارحي ورنا حمزاوي (صور)
الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:46 م
عبدالحافظ حمدي
احتفل رجل الأعمال عبد القادر الجارحي بزفاف نجله عمرو على الآنسة رنا كريمة المحامي أمين حمزاوي
وحضر الحفل نخبة كبيرة من رجال الأعمال والشخصيات العامة ونجوم المجتمع، من بينهم "وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق والمهندس هاني ضاحي ورجل الأعمال جمال الجارحي ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ورجل الأعمال نبيل شنب ومصطفى القاضى والمهندس حسام الخولي وحرمه الإعلامية شيماء السباعي" وغيرهم من الحضور.
وأحيا الحفل المطربة بوسي والفنان محمود العسيلي بفندق ماريوت ميراج وأتسمت
أجواء الحفل بالبهجة.