متحدث الرئاسة: السيسي يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي سبتمبر المقبل

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشارك فى منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقرر انعقاده فى بكين في شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية هامة جدًا خاصة أن بكين شريك استراتيجي للقاهرة.



وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "on live"، مساء الاثنين، أن سلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين أعلن تبرعه لصندوق "تحيا مصر" بـ 10 ملايين جنيه.



وأشار إلى أن طائفة البهرة لها أنشطة خيرية فى ترميم المساجد الأثرية الخاصة بـ"أهل البيت" فى مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى الآن، ويعملون الآن على تجديد المقصورة الخاصة بضريح السيدة نفيسة.

