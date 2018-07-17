زي النهاردة بتاريخ 17-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17-7-2018





أحـــــــــداث





1238 - الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل.





1717 - جورج فريدريك هاندل يعرض لأول مرة موسيقى الماء أمام الملك جورج الأول.





1762 - تتويج كاترين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية بعد مقتل زوجها الإمبراطور بيتر الثالث في سجنه بقلعة روبشينسكي.





1917 - جورج الخامس ملك المملكة المتحدة يغير اسم العائلة الحاكمة من ساكس-كوبرغ-غوتا إلى ويندسور.





1918 - إعدام إمبراطور روسيا نيقولا الثاني وعائلته على أيدي البلاشفة مما أسدل الستار على حكم عائلة رومانوف الذي استمر لثلاثة قرون.





1919 - الإعلان عن قيام الجمهورية الفنلندية.





1936 - بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية.





1955 - افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا.





1958 - العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن وذلك بعد الإطاحة بالنظام الملكي.





1968 - الإطاحة بالرئيس العراقي عبد الرحمن عارف في ما عرف بالثورة البيضاء، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة بقيادة أحمد حسن البكر.





1973 - انقلاب عسكري في أفغانستان يطيح بالحكم الملكي، وإعلان قيام الجمهورية برئاسة محمد داود خان.





1978 - مجلس الشعب التأسيسي في الجمهورية العربية اليمنية ينتخب المقدم علي عبد الله صالح رئيسًا للجمهورية.





1994 - منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.





2009 - تفجيران في فندقين من أفخم فنادق العاصمة الإندونيسية جاكارتا، والاشتباه في وقوف الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا خلف الحادث.





2014 - تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في أوبلاست دونيتسك جنوبي شرق أوكرانيا، وعلى متنها 295 شخصًا.





2014 - اغتيال 14 جنديًا تونسيًا في إطار أحداث جبل الشعانبي.





2014 - انتهاء أعمال قمة البريكس لسنة 2014 بتدشين بنك التنمية الجديد.





2015 - وفاة سائق الفورمولا 1 جول بيانكي عن عُمرٍ يُناهز 25 سنة مُتأثرًا بإصاباتٍ في رأسه تعرض لها خلال حادثٍ قويٍّ أواخر سنة 2014.





2015 - تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يعلن مسؤوليته عن تفجير في أحد أسواق مدينة خان بني سعد العراقية في أول أيام عيد الفطر، مما أدَّى لمقتل ما يزيد عن 120 شخص وإصابة ما يزيد عن 116، وذلك بعد يوم من تفجير الحائر في السعودية الذي استهدف رجال أمن سعوديين وتبنَّاه نفس التنظيم.





مــــــواليــــــــــد





1888 - شموئيل يوسف عجنون، أديب إسرائيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.





1906 - نادرة، مغنية مصرية.





1913 - روجيه غارودي، كاتب وفيلسوف فرنسي.





1914 - يوسف عز الدين عيسى، كاتب مصري.





1920 - خوان أنطونيو سامارانش، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.





1924 - علي رضا، مؤسس فرقة رضا.





1935 - دونالد سثرلاند، ممثل كندي.





1939 - علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران ومرجع ديني شيعي.





1944 - كارلوس ألبرتو توريس، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.





1947 - كاميلا، دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز ولي العهد المملكة المتحدة.





1949 - محمد العلي، ممثل سعودي.





1949 - مصطفى بن حمزة، عالم دين مغربي.





1952 - دحان ولد أحمد محمود، دبلوماسي موريتاني.





1954 - أنغيلا ميركل، مستشارة ألمانيا.





1960 - يان ووترس، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.





1963 - سهى عرفات، زوجة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات.





1972 - ياب ستام، لاعب كرة قدم هولندي.





1974 - سمية الخنة، ممثلة ومذيعة بحرينية.





1980 - خافيير كاموناس غاليغو، لاعب كرة قدم إسباني.





1988 - سمر بيشيل، ممثلة أمريكية.





وفيــــــــات





656 - عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.





1790 - آدم سميث، فيلسوف وباحث اقتصادي اسكتلندي.





1845 - تشارلز غراي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1851 - روجر هيل شيف، نائب حاكم كندا العليا (أونتاريو حالياً)، وجنرال في الجيش البريطاني.





1907 - هيكتور مالو، كاتب فرنسي.





1912 - هنري بوانكاريه، عالم رياضيات فرنسي.





1918 - القيصر نيقولا الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.





1919 - عبد الله البهبهاني عالم دين ومجتهد شيعي إيراني ومن قادة الثورة الدستورية الفارسية.





1928 - جيوفاني جوليتي، رئيس وزراء إيطاليا.





1935 - جورج ويليام راسل، شاعر أيرلندي.





1959 - بيلي هوليدي، مغنية أمريكية.





1965 - حسين رياض، ممثل مصري.





1978 - عائشة المرطة، مغنية كويتية.





2005 - إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





2009 - مائير عاميت، قائد عسكري إسرائيلي.





2015 - جول بيانكي، سائق فورمولا 1.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــات





اليوم العالمي للقضاء الدولي.





اليوم الوطني في العراق.





يوم الدستور في كوريا الجنوبية.





مهرجان غيون في كيوتو باليابان.