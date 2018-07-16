ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. وحيد حامد يغادر إحدى مستشفيات ميونخ استعدادًا لعودته القاهرة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:42 م
عاجل.. وحيد حامد يغادر إحدى مستشفيات ميونخ استعدادًا لعودته القاهرة
وحيد حامد
طباعة
الفجر الفني
 
يستعد الكاتب الكبير وحيد حامد، للعودة للقاهرة بعدما غادر منذ قليل إحدى مستشفيات مدينة ميونخ الألمانية، بعد إقامته أسبوعًا هناك، لإجراء بعض التحاليل والكشوفات الطبية، والتى يقوم بها بشكل دوري.

ومن المقرر أن تكون عودته إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين، ليستأنف نشاطه الفنى، حيث يعمل على كتابة فيلم سينمائى جديد.

وسافر الكاتب الكبير وحيد حامد، إلى ميونخ منذ ما يقرب من 10 أيام بعد تعرضه لإرهاق مفاجئ، أجبره على السفر لإجراء الكشف الطبي الدورى بألمانيا.

 
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 11:50:00 PM