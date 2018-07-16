عاجل.. وحيد حامد يغادر إحدى مستشفيات ميونخ استعدادًا لعودته القاهرة

يستعد الكاتب الكبير وحيد حامد، للعودة للقاهرة بعدما غادر منذ قليل إحدى مستشفيات مدينة ميونخ الألمانية، بعد إقامته أسبوعًا هناك، لإجراء بعض التحاليل والكشوفات الطبية، والتى يقوم بها بشكل دوري.





ومن المقرر أن تكون عودته إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين، ليستأنف نشاطه الفنى، حيث يعمل على كتابة فيلم سينمائى جديد.





وسافر الكاتب الكبير وحيد حامد، إلى ميونخ منذ ما يقرب من 10 أيام بعد تعرضه لإرهاق مفاجئ، أجبره على السفر لإجراء الكشف الطبي الدورى بألمانيا.