افتتاح مركز التطوير المهني ببني سويف.. عميد "المشروعات الصغيرة": هدفنا صقل مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل (صور)

قال الدكتور أسامة عبد الصادق، عميد معهد المشروعات المتوسطة والصغيرة بجامعة بني سويف، إن الهدف من إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني، هو تدريب الطلّاب وصقل مهاراتهم، عن طريق دورات تدريبية متنوعة، إضافًة إلى دورات للمهارات الشخصية وتنمية الموارد البشرية واللغات، لإعداد الطلّاب لسوق العمل واحتياجاته، لإيجاد فرص عمل مناسبة بعد التخرّج.



جاء ذلك، في تصريحات صحفية، عقب افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بمعهد المشرعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الأول بشرق النيل بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز مدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبإشراف أكاديمي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لافتًا ان المركز سوف يقدم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية على المستوى الدولي تحاكي ما تقدمة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن المركز سوف يقوم بعمل عضوية للطلاب والخارجين بالجامعة وطلاب الجامعات أوالمعاهد الأخرى داخل محافظة بني سويف، وسوف يعلن المركز عن شروط تلك العضوية خلال الفترة المقبلة.