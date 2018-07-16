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إطلالة مثيرة لـ هالى بيري في لوس أنجلوس بملابس رياضية (صور)

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:37 م
إطلالة مثيرة لـ هالى بيري في لوس أنجلوس بملابس رياضية (صور)
هالى بيري
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الفجر الفني
 
تعتبر النجمة العالمية هالى بيري واحدة من أكثر نجمات هوليوود حفاظا على رشاقة جسدها ولياقتها البدنية، والتقطت أمس الأحد عدسات مصوري " الباباراتزي " عدة صور لنجمة فيلم " Catwoman " البالغة من العمر 51 عام خلال تجولها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

وظهرت نجمة الأوسكار الشهيرة مرتدية ملابس رياضية باللونين الابيض والأسود إضافة إلي تخليها تماما عن إستخدام " الماكياج"، واكتفت بارتداء نظارة شمس ذو تصميم مميز، و كان بصحبة هالي أحد أصدقائها المقربين و كانت تتبادل معه أطراف الحديث.
إطلالة مثيرة لـ هالى بيري في لوس أنجلوس بملابس رياضية (صور)
إطلالة مثيرة لـ هالى بيري في لوس أنجلوس بملابس رياضية (صور)
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