إطلالة مثيرة لـ هالى بيري في لوس أنجلوس بملابس رياضية (صور)

تعتبر النجمة العالمية هالى بيري واحدة من أكثر نجمات هوليوود حفاظا على رشاقة جسدها ولياقتها البدنية، والتقطت أمس الأحد عدسات مصوري " الباباراتزي " عدة صور لنجمة فيلم " Catwoman " البالغة من العمر 51 عام خلال تجولها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .



