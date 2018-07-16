أرملة: تعرضت للتحرش من رئيس جمعية خيرية مقابل استمرار المساعدات (فيديو)
الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:39 م
كساب أحمد
قالت كريمة، أرملة تم التحرش بها بإحدى الجمعيات، إنها تلجأ إلى الجمعيات الخيرية للحصول على راتب شهري، وبعض المساعدات الغذائية، لافتة إلى أنها تعرضت لمحاولة التحرش من رئيس الجمعية مقابل استمرار مساعدة الجمعية لها، وهناك الكثير من الحالات تتعرض لذلك.
وأضافت "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن الأمر لم يقتصر على محاولة التحرش الجنسي، بل احدى العاملات في الجمعية طلبت منها الحصول على نصف راتبها الشهري، وإلا ستحرمها من الراتب بشكل كامل.
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