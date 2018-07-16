أرملة: تعرضت للتحرش من رئيس جمعية خيرية مقابل استمرار المساعدات (فيديو)

قالت كريمة، أرملة تم التحرش بها بإحدى الجمعيات، إنها تلجأ إلى الجمعيات الخيرية للحصول على راتب شهري، وبعض المساعدات الغذائية، لافتة إلى أنها تعرضت لمحاولة التحرش من رئيس الجمعية مقابل استمرار مساعدة الجمعية لها، وهناك الكثير من الحالات تتعرض لذلك.



