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جروس يدرب لاعبي الزمالك على الجمل التكتيكية والخططية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:37 م
جروس يدرب لاعبي الزمالك على الجمل التكتيكية والخططية
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رامي بشاي
 
أدى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس ، تدريبات جادة فى المران المسائى اليوم ، بمعسكر الفريق بمدينة نورنبيرج الالمانية .

وركز كريستيان جروس خلال المران ، على تأدية بعض الجمل التكتيكية والخططية ، وقام بمعالجة الأخطاء ومنح اللاعبين تعليمات خلال المران .

ومن المقرر أن يخوض الفريق غدا الثلاثاء ، مباراة ودية فى تمام الخامسة والنصف مساء بين اللاعبين ، لرغبة المدير الفنى فى الاطمئان على جميع اللاعبين .

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