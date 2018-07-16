جروس يدرب لاعبي الزمالك على الجمل التكتيكية والخططية

أدى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس ، تدريبات جادة فى المران المسائى اليوم ، بمعسكر الفريق بمدينة نورنبيرج الالمانية .





وركز كريستيان جروس خلال المران ، على تأدية بعض الجمل التكتيكية والخططية ، وقام بمعالجة الأخطاء ومنح اللاعبين تعليمات خلال المران .





ومن المقرر أن يخوض الفريق غدا الثلاثاء ، مباراة ودية فى تمام الخامسة والنصف مساء بين اللاعبين ، لرغبة المدير الفنى فى الاطمئان على جميع اللاعبين .



