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وزير المالية: 2019 بداية جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:38 م
وزير المالية: 2019 بداية جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى
محمد معيط وزير المالية
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داليا الحسين
 
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل الممولين الذين عليهم غرامات تأخير إذا قاموا بالسداد سيتم إعفائهم من 90 % من الغرامات التى عليهم، مؤكدًا أن الدولة تشجع الاقتصاد المصري من خلال التخلي عن الغرامات وفوائد الدين وغرامات التأخير.

ووجه "معيط"، حديثه للقطاع الخاص، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين قائلًا: " أبدأ معانا وجميع أبواب الحكومة مفتوحة أمامكم".

كما وجه وزير المالية رسالة للمواطنين قائلًا: تحملتوا كثيرا ونحن مدركين حجم التحمل فالصعب ذهب والقادم هو الأفضل و2019 بداية جنى الثمار".

وأشار إلى أنه سيتم تعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك قريبًا.
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