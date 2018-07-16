توريس: إنييستا شجعني على الانتقال إلى اليابان





أكد المهاجم الإسباني فرناندو توريس، أن أندريس إنييستا شجعه على الانتقال إلى الدوري الياباني والانضمام إلى نادي ساجان توسو.





وقرر توريس في وقت سابق، مغادرة نادي أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الماضي بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي.





وأصبح توريس هو ثاني لاعب كبير ينتقل من الدوري الإسباني إلى اليابان، ويسير توريس على خطى أيقونة برشلونة إنييستا الذي انتقل إلى فيسيل كوبي في مايو الماضي.





وقال توريس أنه تحدث مع إنييستا وسأله عن رأيه في الدوري الياباني وبالفعل شجعه على الانضمام لهذا الدوري.





وأضاف: "لقد عشنا حياة متوازية، ظهرنا معًا في إسبانيا تحت 15 سنة، حققنا أعظم النجاحات مع المنتخب الوطني كلاعبين والآن ننتهي في نفس العام في أندية مختلفة لكن في نفس الدوري".





وتابع: "سيكون من دواعي سروري أن ألعب ضد إنييستا، لكن أتمنى أن أكون معه، ويمكننا أن نجعل له مكاناً في ساجان توسو إذا أراد!".



