باحث: قمة واشنطن وموسكو تاريخية.. وترامب أضاع فرصة كبيرة لتبرئة ساحته

قال هشام الغنام الباحث السياسي في جامعة اكستر، إن القمة التى حدثت اليوم بين موسكو وواشنطن يعتبر من أهم القمم التى حدث فى هذا العام، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين أنتصر وحقق ما كان يريدة أنا أتصور أن الرئيس الروسي لم يكن يتوقع أن تكون القمة بهذا الشكل وودية بهذه الصورة.





وأضاف الغنام عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية "الغد"، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أضاع فرصة كبيرة لتبرئة ساحته اليوم وقد يواجه عاصفة أمريكية داخلية لاحقًا بسبب اليوم.





وأوضح أن أوروبا أكثر الأطراف قلقًا من القمة الروسية الأمريكية، وأنهم أخذوا الحيطة والحذر لكن الآن بعد لقاء بوتين حجم التوافق ترامب كان وديًا مع بوتين أكثر من معاملته مع مؤسساته الخاصة، مشيرًا إلى أن اللقاء خرج عن السياق مع العلاقات الأمريكية وكانت فى أحسن حالاتها.



