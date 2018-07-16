استقبال حافل لزاب ثروت لحظة صعوده مسرح النهر بـ"الساقية" (فيديو)









شهد حفل المطرب زاب ثروت، مع الموزع ساري هاني، الذي اقيم مساء اليوم على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي، احتفالا بنجاح البومه "المدينة"، عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.حيث استقبل الجمهور المطرب فور صعوده بالهتاف المدوي، والتصفير والتسفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح، معبرين عن سعادتهم البالغة بأقامة أول حفل مستقل لزاب ثروت.يشار إلى أن زاب ثروت، بدأ مشواره عام 2009 وكانت بدايته القوية مع "كايروكى"، في أغنية "اثبت مكانك"، وقد أصدر ما يقارب 20 أغنية فردية أو مشتركة مع أكثر من مطرب أو فرقة مثل عايدة الأيوبي، وكايروكي، وأسفلت، ومحمود العسيلي، وأسامة الهادي، وشيرين عمرو، ومنة حسين، وأمينة خليل.