بسبب 2000 جنيه.. عامل يقتل صديقه ويتخلص من جثته في بحر "مويس" بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، في كشف غموض اختفاء مُدرس زراعي قبل شهر؛ حيث تبين قيام صديقه بقتله والتخلص من جثته في مياه بحر "مويس" لسرقة 2000 جنيه كانت بحوزته بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا باختفاء "إيهاب.ع" 53 سنة، مُدرس بمدرسة "الشهيد طيار" الثانوية الزراعية بالزقازيق، مُقيم بمساكن "الحناوي" بدائرة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3969 إداري ثان الزقازيق لسنة 2018.



وتوصلت التحقيقات إلى قيام صديق المجني عليه، ويُدعى "محمد.ج" 31 سنة، صاحب محل براويز، بقتله والتخلص من جثته في مياه بحر "مويس"، حيث تبين وجود علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه، وذلك بحكم المعاملات المالية بينهما، إذ كان المجني عليه يعمل بمجال البراويز بخلاف عمله الأساسي كمدرس.



وتبين أن المجني عليه كان يجلس مع المتهم في محله الخاص ليلة الحادث، وأن الأخير شاهد 2000 جنيه كانت بحوزته، فقام بشل حركته وخنقه باستخدام "أفيز حديدي" وأخذ المبلغ المالي، ثم أخفى الجثة في جوال وتخلص منها ليلًا في مياه البحر، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وما أسفرت عنه التحريات، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.